إضراب عمال في القطاع العام في كيبك لهذه الاسباب

أضرب حوالى 420 ألف عامل، في القطاع العام، يطالبون بزيادة أجورهم لمواكبة التضخم، في مقاطعة كيبك الكندية.



وأتى هذا التحرّك كالأول من بين الإضرابات المقررة لمدة يوم واحد.



وتوقّع أن يسبب ذلك اضطرابات، في المدارس والمنشآت الصحية والخدمات الاجتماعية وأن يُنفّ ثلاثة إضرابات أخرى أواخر تشرين الثاني.



وهدّد ائتلاف كبرى النقابات بـ"إضراب عام لمدة غير محدودة"، في حال لم يتمكن الطرفان، في المقاطعة الناطقة بالفرنسية، بشكل رئيسيّ، من التوصل إلى اتفاق قريبًا.