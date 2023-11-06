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حماس لن تقبل بخطط لـ"عزلها"

أخبار دولية
2023-11-06 | 11:06
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حماس لن تقبل بخطط لـ"عزلها"

أعلن القيادي في حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن الفصيل الفلسطيني لن يقبل بـ"وصاية" على قطاع غزة، رافضا إمرار خطط لـ"عزل" حماس.
     
وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي: "للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها او تهميشها"، مضيفاً أن "مخططات أميركا والاحتلال احلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد".
     
وحذّر "كافة الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بان تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بايجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".
     
وذكّر حمدان "هؤلاء الذي يسعون لعزل المقاومة وعزل حماس وإنهاء وجودها بأننا امتداد لشعبنا الفلسطيني وجزء أصيل منه".
     
وأضاف" "لم ولن يقبل شعبنا بحكومة فيشي جديدة (التي تعاونت مع الاحتلال النازي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية)، أو بمن يأتي عميلاً على دبابة إسرائيلية أو أميركية".

أخبار دولية

حماس

غزة

اسرائيل

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