مسؤولو وكالات أممية رئيسية يطالبون بوقف لإطلاق النار في غزة

دعا مسؤولون كبار، في الأمم المتحدة، إلى "وقف إطلاق نار إنسانيّ فوريّ"، في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في قطاع غزة.



وندّدوا، في بيان مشترك، بحصيلة الضحايا المدنيين التي تخطت عشرة آلاف قتيل، وبمقتل 88 من موظفي المنظمة الدولية، في حصيلة "غير مسبوقة".