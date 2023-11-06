غوتيريش: غزة تتحوّل إلى "مقبرة للأطفال"

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وقف إطلاق النار، في النزاع الدائر، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وحذّر، في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".



وقال غوتيريش إنّ الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر "إلحاحًا على مر الساعات."