القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة

أطلقت القوات المسلحة اليمنية "دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة, وكان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات"، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.وأكدت في البيان أنها مستمرة "في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة".