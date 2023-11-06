البنتاغون: غواصة أميركية في الشرق الأوسط بهدف "الردع"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ غواصة أميركية من طراز أوهايو تعمل بالطاقة النووية، موجودة في الشرق الأوسط للمساعدة في منع تفاقم الحرب بين إسرائيل وحماس واتساعها نطاقها.



واشار المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين، إلى أن الغواصة "الآن في منطقة عمليات الأسطول الخامس"، في إشارة إلى المنطقة التي تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.



وأوضح أن "ما تفعله هذه (الغواصة)... هو تقديم دعم لجهود الردع التي نقوم بها في المنطقة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.