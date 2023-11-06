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مقتل مستشار قريب من قائد الجيش الأوكراني في انفجار
أخبار دولية
2023-11-06 | 14:20
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مقتل مستشار قريب من قائد الجيش الأوكراني في انفجار
قُتل مستشار قريب من قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، بانفجار هدية تلقاها لمناسبة عيد ميلاده، وفق ما أعلن المسؤول العسكري عبر تلغرام.
وقال زالوجني: "في ظروف مأسوية، قتل مساعدي وصديقي القريب المايجور غينادي تشاستياكوف (...) يوم عيد ميلاده"، مضيفا أن "عبوة ناسفة مجهولة انفجرت في إحدى هداياه"، وأعلن فتح "تحقيق أولي".
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