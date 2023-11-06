هل يشارك الرئيس الإيرانيّ في قمة في الرياض؟

يُتوقّع أن يشارك الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي، في قِمة، في الرياض، الأحد، في شأن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، حسبما قال مصدر مطّلع على التحضيرات للقمة لوكالة "فرانس برس".



وتكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للمملكة العربية السعودية، منذ اتفقت طهران والرياض، برعاية الصين، على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية، في البلدين، بعد قطيعة، استمرت سبعة أعوام.



والقِمة تنظّمها منظمة التعاون الإسلاميّ التي تضمّ 57 دولة ذات غالبية مسلمة ومقرّها، في مدينة جدة، الساحلية السعودية.