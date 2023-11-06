البيت الأبيض: إمكان تطبيق "هدنات تكتيكية" في غزة

ناقش الرئيس الأميركيّ جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو إمكان التوصل إلى "هدنات"، في العمليات العسكرية الاسرائيلية، في غزة.



وجاء، في بيان، صدر عن البيت الأبيض، أنّ "الزعيمين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصًا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن."