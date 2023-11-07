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قلق أممي إزاء "المعارك العنيفة" في شمال بورما
أخبار دولية
2023-11-07 | 00:21
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قلق أممي إزاء "المعارك العنيفة" في شمال بورما
أعربت الأمم المتّحدة الإثنين عن قلقها إزاء "المعارك العنيفة" الدائرة في شمال بورما بين الجيش وتحالف مجموعات إتنية مسلّحة، مؤكّدة أنّ هذا القتال أوقع "خسائر في صفوف المدنيين" وأدّى لنزوح أكثر من 30 ألف شخص.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "نحن قلقون بشأن المعارك العنيفة، بخاصة في ولاية شان في شمال البلاد، حيث تفيد تقارير عن قصف مدفعي وغارات جوّية أدّت إلى سقوط ضحايا مدنيين"، من دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح المتحدّث الأممي أنّ القتال الدائر أدّى أيضاً إلى تهجير "عشرات آلاف الأشخاص" عن ديارهم، غالبيتهم نزحوا داخل البلاد بينما لجأ مئات منهم إلى الخارج.
أخبار دولية
"المعارك
العنيفة"
بورما
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