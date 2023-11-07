مصرع 14 مهاجراً فنزويلياً في حريق في تشيلي

لقي 14 مهاجراً فنزويلياً، بينهم أطفال، مصرعهم في حريق اندلع الإثنين في مدينة صفيح في جنوب تشيلي، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة.



وقال خافيير فالنسيا، نائب رئيس بلدية كورونيل حيث وقعت الكارثة للصحافيين "يؤسفنا إعلان مصرع 14 من سكّان مدينتا. إنّهم أفراد ثلاث أسر: ثمانية قاصرين وستّة بالغين. لقد لقوا مصرعهم بسبب هذا الحريق الذي دمّر منزلهم".



وتقع كورونيل على بُعد 530 كلم جنوب العاصمة سانتياغو.

