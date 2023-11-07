رأفت مرة للـLBCI: اسرائيل تحاول أن تسوق انتصارات وهمية

رأفت مرة للـLBCI: الشعب الفلسطيني أكثر وقوفا الى جانب "حماس"

أكد القيادي في حركة "حماس" في لبنان رأفت مرة أن المعركة في غزة قوية ومحتدمة، مشيرا الى أن كل الروايات الاسرائيلة التي صدرت منذ 7 تشرين الأول حتى اليوم هي روايات "كاذبة".



وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن اسرائيل تحاول أن تسوق انتصارات وهمية أمام العالم وأمام المجتمع الاسرائيلي لأن الأخير يريد أن يرى انتصارات ومكاسب.



وأكد القيادي في حركة "حماس" أن المقاومة لا تزال قوية وأن كتائب القسام لا تزال قادرة على مواجهة التوغلات الإسرائيلية.



وأشار الى أن "المقاومة لديها رؤية استراتيجية وهي تمسك بزمام الأمور وتتحرك بشكل عقلاني وحكيم وتضرب حيث يجب".



وقال: "الشعب الفلسطيني أكثر وقوفا الى جانب "حماس" وهو موحد خلف مشروع المقاومة".