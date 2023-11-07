نبيل عمر للـLBCI: منظمة التحرير المكان الشرعيّ الوحيد للشعب الفلسطيني

اعتبر وزير الاعلام السابق في السلطة الفلسطينية نبيل عمر ان "منظمة التحرير المكان الشرعيّ الوحيد للشعب الفلسطيني".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لا أنفي دور الفلسطيني في الحالة المترديّة للوضع الفلسطيني، ولا انفي أن منظمة التحرير جرى التنكيل بها من قبل اهلها قبل ان ينكّل بها الاخرون، ولا أنفي أن هنالك تشرذم واضح في المخيمات الفلسطينية".



واضاف "عندما غُيبت منظمة التحرير التي كانت جامعة للشعب الفلسطيني لم نكن نرى مثل هذه المشاهد".



ولفت الى ان الحلّ يكمن في "التخلي عن الوساطات والمقاولين الذين يحاولون توحيدنا، ويقومون بدعوتنا الى عواصمهم كاستثمار لما يريدون، ولا يمنع ان تلتقي فتح وحماس والفصائل وان يُعلنوا أمام العالم ان "منظمة التحرير المكان الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، وهذا لا يمنع حماس ولا الجهاد ولا أي فصيل اخر من الاحتفاظ بموقفه داخل هذا الاطار وهذا لا يضر بحركات التحرر، والحلّ من خلال انتاج مؤتمر شعبي شامل لكل الاطياف يعلن انتهاء الانقسام".



وقال عمر " لا يوجد أحد لم يستثمر في الانقسام الفلسطيني".



















