قائد البحرية الروسية يلتقي زعيم المجلس العسكري في بورما قبل مناورات مشتركة

توجّه قائد البحرية الروسية إلى بورما الثلاثاء للقاء رئيس المجلس العسكري وإطلاق أول مناورات بحرية مشتركة في التاريخ الحديث بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بورما الثلاثاء.



وذكرت صحيفة "غلوبال نيولايت أو ميانمار" أنّ مناورات أمنية يشارك فيها الأسطول الروسي في المحيط الهادئ والبحرية في بورما، ستُجرى من السابع إلى التاسع من تشرين الثاني في بحر أندامان.

