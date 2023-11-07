الإمارات تقرر إقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة بسعة 150 سريراً

أعلنت الإمارات أنها قررت إقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة بسعة 150 سريراً، على ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، فيما دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الثاني.وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" في وقت متأخر من ليل الاثنين يأنه "تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية".وأشارت الى أن خمس طائرات انطلقت الاثنين من أبوظبي إلى العريش في شمال مصر، تمهيداً لنقل المعدّات اللازمة لإقامة المستشفى وتشغيله إلى داخل غزة.وقال مسؤول إماراتي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنه لا تتوافر على الفور معلومات حول كيفية إيصال هذه المساعدات إلى القطاع الذي لا يمكن الدخول إليه إلا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر والقريب من مدينة العريش.وأوضحت الوكالة أن المستشفى "الذي تبلغ سعته 150 سريراً" سيضمّ "أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة".