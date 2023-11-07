صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4%

رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4% على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.



وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5% في ثاني اقتصاد عالمي في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4,6 % في مقابل 4,2% سابقا.