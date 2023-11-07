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المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط

أخبار دولية
2023-11-07 | 06:18
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المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط
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المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط

يجري مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، زيارة إلى الشرق الأوسط وسط تزايد المخاوف بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة، حسبما أفاد مكتبه الثلاثاء، وذلك بعد شهر من تنفيذ حركة حماس الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.
     
وسافر فولكر تورك إلى مصر الثلاثاء، في مستهل زيارة للمنطقة تستغرق خمسة أيام يعتزم خلالها زيارة معبر رفح الأربعاء، حسبما ذكر مكتبه في بيان.
     
وأفاد المكتب بأنّ تورك سيزور عمّان الخميس، بينما يسعى للوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.
     
وقال تورك في البيان: "لقد مرّ شهر كامل من المذبحة والمعاناة المتواصلة، وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس".
     
وأضاف أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري وراء هذا التصعيد، وتلعب حقوق الإنسان دوراً مركزياً في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه".

أخبار دولية

فولكر تورك

الشرق الأوسط

غزة

إسرائيل

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