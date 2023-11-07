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استشهاد صحافي في وكالة وفا الفلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أخبار دولية
2023-11-07 | 06:36
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استشهاد صحافي في وكالة وفا الفلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) الثلاثاء استشهاد أحد صحافييها في قطاع غزة في غارة إسرائيلية.
وقالت الوكالة إن الصحافي محمد أبو حصيرة "ارتقى ... في قصف إسرائيلي استهدف منزله الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة".
وأوضحت الوكالة أن أبو حصيرة استشهد و"42 من عائلته من بينهم أبناؤه وإخوانه".
وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في قطاع غزة إن الصحافي استشهد في قصف وقع ليل الأحد الإثنين لكن لم يتمكنوا من انتشال جثمانه من تحت الأنقاض إلا الثلاثاء.
أخبار دولية
استشهاد
صحافي
وكالة وفا الفلسطينية
غزة
محمد أبو حصيرة
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