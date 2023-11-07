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قبرص تلقي القبض على 33 شخصاً بعد أعمال عنف في مركز للمهاجرين

أخبار دولية
2023-11-07 | 07:06
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قبرص تلقي القبض على 33 شخصاً بعد أعمال عنف في مركز للمهاجرين
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قبرص تلقي القبض على 33 شخصاً بعد أعمال عنف في مركز للمهاجرين

ألقت الشرطة القبرصية القبض على 33 شخصاً، بعد اندلاع أعمال عنف في المركز الرئيسي لاستقبال المهاجرين في الجزيرة، في أعقاب صدامات بين مجموعتين عرقيتين، حسبما ذكرت السلطات الثلاثاء.
     
وأفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية بأنّه تمّ استدعاء شرطة مكافحة الشغب لمواجهة اضطرابات وقعت مساء الإثنين في مركز بورنارا، حيث استُخدم الغاز المسيل للدموع ضدّ المهاجرين، بعد اندلاع اشتباكات بين العشرات غالبيتهم من المواطنين الأفارقة والسوريين.
     
وأفادت وزارة الداخلية بأنّ أوامر صدرت بترحيل أيّ طالب لجوء يتبيّن أنّه مسؤول عن اندلاع أعمال العنف.
     
وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ ثمانية مهاجرين أُصيبوا بجروح طفيفة خلال الصدامات، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقّي الإسعافات الأولية ثمّ خرجوا من المستشفى.
     
ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة سبب النزاع، غير أنّ الشرطة أكدت أنّه تمّت السيطرة على الوضع. ولم يتم بعد تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

أخبار دولية

قبرص

أعمال عنف

مهاجرين

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