القوات الأوكرانية تستعد لهجوم روسي ثالث على أفدييفكا

القوات الأوكرانية تستعد لهجوم روسي ثالث على أفدييفكا

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها تتوقع هجومًا روسيًا ثالثًا على أفدييفكا خلال بضعة أسابيع، بعدما شنت موسكو في منتصف تشرين الأول هجومًا واسع النطاق بهدف الإستيلاء على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وقال رئيس بلدية أفدييفكا فيتالي باراباش: "سيكون هناك بالتأكيد موجة ثالثة. يعيد العدو تجميع صفوفه بعد الموجة الثانية من الهجمات غير الناجحة. إنه بصدد إعادة بناء إحتياطياته سواء من حيث المعدات أو الأفراد".



وأضاف في حديث مع قناة تلفزيونية أوكرانية: "من المرجح جدًا أن يكونوا مستعدين للموجة الثالثة، لكن الظروف الجوية لا تسمح لهم باستخدام المعدات".