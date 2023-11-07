ستة قتلى على الأقل في ضربات على مدينة كيدال الإستراتيجية في مالي

ستة قتلى على الأقل في ضربات على مدينة كيدال الإستراتيجية في مالي

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أطفال الثلاثاء في غارات على مدينة كيدال الإستراتيجية، حسبما قال شهود وسكان إتهموا الجيش المالي بشن هذه الضربات.



وقال عامل في مجال الصحة طلب عدم الكشف عن هويته: "وقعت عدة ضربات هذا الصباح. وسقط ستة قتلى بينهم ثلاثة أطفال". وأشارت شهادات أخرى إلى أن الحصيلة أعلى.



وتحدثت الشهادات عن غارات جوية دون مزيد من التفاصيل أو إستخدام طائرات مسيرة، علمًا بأن الجيش المالي يمتلك مسيرات.