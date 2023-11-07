الأردن سيستقبل للعلاج 41 طفلا مريضا بالسرطان من غزة



أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء ان بلاده ستستقبل 41 طفلا فلسطينيا مصابين بالسرطان من قطاع غزة للعلاج في أحد المراكز المختصة في المملكة.



وقال الخصاونة خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان وعدد من أعضاء المجلس إن "مركز الحسين للسرطان (في عمان) بادر باستقبال 41 طفلا من مصابي السرطان في قطاع غزة". واضاف ان "الأردن سيستمر بتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة والضفة الغربية".



من جهته، قال مدير مركز الحسين للسرطان عاصم منصور إن "المركز عمل مع جهات دولية (من اجل) علاج عدد من مرضى السرطان من أطفال قطاع غزة في (داخل) المركز". وأضاف منصور لقناة "المملكة" الرسمية أن "سبعة أطفال من مرضى السرطان هم الدفعة الأولى التي ستصل الأردن خلال اليومين المقبلين".



