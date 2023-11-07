باريس تعلن إجلاء أكثر من مئة فرنسي من قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن أكثر من مئة فرنسي تمكّنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.وقالت الوزارة في بيانها: "تمكّنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والوكلاء وأصحاب الحقوق من مغادرة" قطاع غزة الاثنين والثلاثاء، "وهم بأمان في مصر".وأشارت الى أن "ذلك يعرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مئة".