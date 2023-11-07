أطباء بلا حدود: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة حيوية

أطباء بلا حدود: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة حيوية

دعت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أنه ضرورة "حيوية عاجلة" للفلسطينيين المعرضين للقصف الإسرائيلي منذ شهر.



وقالت مديرة المنظمة كلير ماغون في مؤتمر صحافي بمقرها في باريس إن "الوضع الإنساني كارثي في القطاع الخاضع لحرب شاملة تدخل شهرها الثاني."



وأضافت: "السكان ينزفون والمسعفون عاجزون عمليًا إزاء هذه الكارثة يعد وقف إطلاق النار مسألة حيوية عاجلة".