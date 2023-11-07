ستة قتلى في قصف على دونيتسك بشرق أوكرانيا

قتل ستة أشخاص في قصف على دونيتسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أفاد رئيس الادارة الروسية المحلية اليكسي كوليمزين.



وقال المسؤول: "القصف طاول مبنى عاما وتسبب بانهيار سقفه"، مشيراً الى "مقتل ستة أشخاص".