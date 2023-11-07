الصليب الأحمر: مقتل أطفال في غزة إخفاق أخلاقي للعالم بأسره

الصليب الأحمر: مقتل أطفال في غزة إخفاق أخلاقي للعالم بأسره

بعد شهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، طالب الصليب الأحمر الثلاثاء بوضع حد لما يقاسيه مدنيون من معاناة رهيبة، خصوصًا الأطفال، منددًا بـ"إخفاق أخلاقي".



وجاء في بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر: "بعد مرور شهر، يجبر مدنيون في غزة وإسرائيل على تحمل معاناة وخسائر هائلة. هذا الأمر يجب أن يتوقف".



ويدك الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة ويشن عمليات برية فيه ردًا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول داخل الأراضي الإسرائيلية وأوقع 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون واتخذت فيه نحو 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.