الناتو يدين إنسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية

الناتو يدين إنسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية

دانت دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إنسحاب روسيا رسميًا من معاهدة تاريخية تحد من القوات التقليدية في أوروبا، وقالت إن الحلفاء المعنيين سيعلقون العمل بها.



وعلقت روسيا في 2007 مشاركتها في "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا" التي شكلت حجر الأساس لأمن القارة في فترة ما بعد الحرب الباردة منذ أوائل التسعينات.



وأعلنت موسكو الثلاثاء أن إنسحابها رسميًا من المعاهدة دخل حيز التنفيذ خلال الليل.



وقالت وزارة الخارجية الروسية: "المعاهدة أصبحت أخيرًا جزءًا من التاريخ بالنسبة لروسيا".