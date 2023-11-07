وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش بات "في قلب مدينة غزة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن القوات باتت "في قلب مدينة غزة"، في اليوم الثاني والثلاثين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.



وقال غالانت في مؤتمر صحافي في تل أبيب: "سندمر حماس وقواتنا جاهزة على جميع الجبهات"، معتبرا أن "غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق".