نتانياهو: حزب الله سيرتكب خطأ عمره في حال إنضم إلى الحرب

نتانياهو: حزب الله سيرتكب خطأ عمره في حال إنضم إلى الحرب

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء أن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران سيرتكب خطأ عمره إذا قرر الإنضمام إلى الحرب ضد إسرائيل التي تخوض منذ 32 يومًا نزاعًا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال نتانياهو في كلمة: "إذا قرر حزب الله الإنضمام إلى الحرب، فسيكون قد ارتكب خطأ عمره"، علمًا بأن تبادل القصف مستمر في شكل يومي بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في المنطقة الحدودية بين لبنان والدولة العبرية منذ بدء الحرب مع حماس في السابع من تشرين الأول.

