نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول الوقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن

نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول الوقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حماس ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر بدون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى مقاتلي الحركة.



وأكد نتانياهو في كلمة متلفزة أنه "لن يسمح بدخول الوقود، ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا".