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الولايات المتحدة تعلن معارضتها قيام إسرائيل بإعادة إحتلال غزة
أخبار دولية
2023-11-07 | 14:02
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الولايات المتحدة تعلن معارضتها قيام إسرائيل بإعادة إحتلال غزة
الولايات المتحدة تعلن معارضتها قيام إسرائيل بإعادة إحتلال غزة
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تعارض إحتلالًا جديدًا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، بعدما تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ضمان "أمن شامل" للقطاع المحاصر بعد الحرب.
وقال المتحدث بإسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين: "في شكل عام، لا نؤيد إعادة إحتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك".
وأضاف: "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".
أخبار دولية
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