الولايات المتحدة ساعدت في مغادرة 400 من مواطنيها وأقاربهم غزة

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ساعدت في مغادرة 400 من مواطنيها والمقيمين لديها وأقاربهم قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: "لقد ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وأفرادا آخرين مؤهلين لمغادرة غزة".