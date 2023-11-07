الخارجية السعودية: تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة على خلفية التطورات في غزة

الخارجية السعودية: تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة على خلفية التطورات في غزة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة، على خلفية التطورات الحالية في قطاع غزة.



وقالت في بيان: "بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً".



وأوضح البيان أن تأجيل القمة العربية الإفريقية يعود "إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة".



كان من المقرر عقد القمة العربية الإفريقية في 11 تشرين الثاني الحالي بالعاصمة السعودية الرياض.