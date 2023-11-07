نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".وقال نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع المختطفين ونقول للمجتمع الدولي إن حربنا هي حربكم وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي".