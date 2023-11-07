زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده ستكون "جزءاً من الاتحاد الأوروبي"، وذلك عشية نشر تقرير عن التقدّم الذي أحرزته كييف في ترشيحها لنيل عضوية التكتّل.



وقال زيلنيسكي في مداخلته اليومية: "غداً يوم مهمّ"، واصفاً التقرير المرتقب الأربعاء بأنّه "تاريخي".



ولفت الى أنّ بلاده تتهيّأ بالفعل للخطوات التالية، بما في ذلك تعزيز مؤسساتها.



وأكّد أنّ "أوكرانيا ستكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "طريق طويل تمّ اجتيازه بالفعل".



واعتبر زيلنيسكي أنّ "هذا الأمر سيتطلّب من البلاد عملاً من أجل التكيّف مع معايير الاتحاد الأوروبي".

