مجموعة السبع "تدين بشدّة" شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا

أعلنت اليابان الأربعاء عقب محادثات أجراها في طوكيو وزراء خارجية دول مجموعة السبع أنّ المجموعة "تدين بشدّة" شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا والتجارب الصاروخية التي أجرتها مؤخراً بيونغ يانغ.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ "وزراء خارجية دول مجموعة السبع يدينون بشدّة إطلاق كوريا الشمالية بصورة متكرّرة صواريخ بالستية وكذلك أيضاً عمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

