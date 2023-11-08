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المعارضة السلفادورية تطعن بترشّح الرئيس بوكيلة لولاية ثانية
أخبار دولية
2023-11-08 | 00:08
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المعارضة السلفادورية تطعن بترشّح الرئيس بوكيلة لولاية ثانية
طلبت المعارضة اليمينية في السلفادور الثلاثاء من المحكمة الانتخابية العليا إبطال ترشّح الرئيس نجيب بوكيلة لولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة العام المقبل بدعوى عدم دستورية ترشّحه.
وبوكيلة الذي يحظى بشعبية عارمة في بلاده بسبب "الحرب" التي أعلنها على المخدّرات والجريمة المنظّمة، قدّم الخميس رسمياً طلب ترشّحه لولاية جديدة.
وقبلت المحكمة الانتخابية العليا طلب ترشّح بوكيلة على الرّغم من أنّ خصومه، وفي مقدّمهم حزب أرينا، يطعنون بدستوريته.
أخبار دولية
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