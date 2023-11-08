الصين في استعداد لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة على المستويات كلها، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصينيّ هان جينغ، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأميركيّ جو بايدن ونظيره شي جينبينغ، في سان فرانسيسكو.



وقال هان جينغ، خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد، في سنغافورة، إنّ اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت بـ"إشارات إيجابية" في شأن تحسّن العلاقات.



وأبدى الاستعدادات في تعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة للدفع قدمًا في التعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك.