مجموعة السبع تدعم هدنات وممرات إنسانية في غزة

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم هدنات وممرات إنسانية، في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.



وقال الوزراء، في بيان مشترك، إثر اجتماع، في طوكيو: "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة، في غزة وندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل وإطلاق الرهائن" الذين تحتجزهم "حماس".