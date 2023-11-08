المرصد السوري: 30 قتيلاً من قوات النظام ومقاتلين موالين لها

قُتل ثلاثون عنصرًا من قوات النظام ومقاتلين موالين لها جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية، وفق ما أحصى المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد عن مقتل "أربعة عسكريين و26 عنصرًا من قوات الدفاع الوطنيّ جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم الدولة الاسلامية على حواجز ونقاط عسكرية" في منطقة الرصافة في البادية.