نتانياهو يرفض الطروحات التي لا تشمل الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"

رفض رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، الطروحات كلّها التي لا تشمل الإفراج عن الأسرى جميعهم المعتقلين لدى حركة "حماس".



وأجرى رئيس الـCIA محادثات، في اسرائيل، مع المسؤولين لتنفيذ المطلب الأميركيّ في وقف إطلاق النار.



وتُقام محاولات للتوصل إلى هدنة بين طرفي القتال، في غزة، قبل السبت.



وكشفت إسرائيل للمرة الأولى عن عدم وجود الأسرى جميعهم لدى "حماس" وأنّها لا تعلم عن مكان وجودهم وإذا كانت تستطيع أن تضرب الأنفاق.