مقتل سياسيّ مدعوم من روسيا في انفجار في أوكرانيا

قُتل سياسيّ مدعوم من موسكو، في تفجير سيارة مفخخة، في منطقة لوغانسك، التي تحتلها روسيا، في شرق أوكرانيا، وَفق ما نقل إعلام محليّ عن نجله.



وأورد "مركز لوغانسك للأنباء" أنّه بنتيجة انفجار جهاز ناسف، في سيارة النائب، في البرلمان المحليّ والمسؤول العسكريّ السابق، في جيش لوغانسك الإنفصاليّ ميخائيل فيليبونينكو، تعرّض الأخير لـ"إصابات قاتلة"، وفق ما نُقل عن نجله إيفان.