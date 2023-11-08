بلينكن: لضرورة ألّا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة

شدّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن على ضرورة ألّا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة، بعد نهاية الحرب، التي تخوضها حاليًا ضد حماس.



وأكّد بلينكن للصحافيين إثر اجتماع، في طوكيو، لوزراء خارجية دول مجموعة السبع على وجوب "عدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع".