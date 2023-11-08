خلافات متصاعدة في حزب العمال البريطاني على خلفية حرب إسرائيل وحماس

تصاعد الخلاف داخل حزب العمال المعارض في بريطانيا بشأن موقف زعيمه كير ستارمر الرافض لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، مع إعلان أحد كبار مسؤولي الحزب استقالته.



ويسعى ستارمر البالغ 61 عاما جاهدا الى تخفيف حدة الانقسام في الحزب بعد تصريحات أدلى بها بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول ورفضه الدعوة إلى وقف النار.



وأعادت الحرب إحياء الانقسامات في الحزب اليساري الوسطي الذي يعود الفضل إلى ستارمر في توحيد صفوفه، في وقت يسعى للعودة إلى السلطة في الانتخابات العامة المرتقبة في 2024.



وأثار موقفه خلافات عميقة داخل الحزب.

