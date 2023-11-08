وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيليّ على غزة

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة إلى 10569 قتيلًا، بعد شهر على اندلاع الحرب، مع إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".



وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيدًا، من بينهم 4324 طفلًا، و2823 سيدة، و649 مسنًا وإصابة 26475 مواطنًا، منذ السابع من تشرين الأوّل الماضي."