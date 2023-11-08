حرق البترول والغاز والفحم أوصل العراق وسوريا وإيران إلى الجفاف

أدّى الاحترار المُناخي الناجم بشكل رئيسيّ عن حرق البترول والغاز والفحم إلى جفاف حاد ومتواصل، في السنوات الأخيرة، في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء.



وأشارت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA) التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المُناخيّ، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّةً، في سوريا والعراق، و16 مرةً، في إيران."