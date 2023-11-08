فرنسا تعتبر أن تحسّن الوضع الانساني في غزة مصلحة للجميع "بمن فيهم اسرائيل"

اعتبرت فرنسا الأربعاء ان الجميع لهم "مصلحة" في تحسن الوضع الانساني في غزة "بمن فيهم اسرائيل" وذلك عشية مؤتمر تنظمه باريس حول هذا الموضوع.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية للصحافيين أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون حاضرة في هذا "المؤتمر الإنساني" الذي يعقد صباح الخميس في قصر الإليزيه لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث الثلاثاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وسيتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر.