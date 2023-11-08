فولكر تورك في زيارة إلى الشرق الأوسط

بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط، "وسط تصعيد الحرب بين إسرائيل وغزة".وأعلن مكتب تورك، في بيان، أنّه التقى بوزير الخارجية المصريّ سامح شكري ويزور رفح على الحدود مع غزة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان.