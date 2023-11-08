وزيرة الصحة الفلسطينية: أرقام الشهداء المعلنة في قطاع غزة "لا تعبر عن الواقع"

في ظلّ التعطيل الاستشفائيّ، في غزة، العدوان مستمر وعدد القتلى إلى ارتفاع

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنّ أرقام الشهداء المعلنة، حتى اليوم، في قطاع غزة، "لا تعبرعن الواقع"، موضحة أنّ هناك آلاف المفقودين لا يزالوا، تحت أنقاض الأبنية، التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.



وقالت في مؤتمر صحافيّ، إنّ نصف مستشفيات غزة أصبحت عاطلة عن العمل نتيجة القصف الإسرائيليّ أو نفاد الوقود.



ودعت إلى وقف فوريّ للعدوان الإسرائيليّ على غزة والضفة الغربية.