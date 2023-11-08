الجيش الإسرائيليّ يواصل حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

شنّ الجيش الإسرائيليّ حملة دهم واعتقالات، في الضفة الغربية، طالت صحافيَين.



واقتحم الجيش حرم إحدى الجامعات قرب رام الله بـ6 آليات عسكرية بعد أن أجبر الأمن على فتح البوابة الغربية.



ونفّذ عملية اعتقالات، في بلدات عديدة، في محافظة الخليل، بينها بلدات دورا وخرسا وحلحول ومخيم العروب.



وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، يوميًا، حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات.